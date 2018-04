Ci risiamo. Questa volta non siamo stati testimoni della triste sorte del semaforo di viale Kennedy angolo via Papa Pio e, per questo motivo, non siamo certi se sia stato abbattuto oppure levato come il suo gemello all’altro angolo.

Un semaforo che purtroppo ha dovuto subire diversi incidenti. All’inizio del mese, nell’arco di una settimana, era stato buttato a terra da due automobilisti per colpa di qualche distrazione. Nel caso in cui l’Amministrazione abbia deciso di elimiarlo, vuol dire che ha ascoltato le richieste dei tanti residenti stanchi di dover fare i conti con un semaforo sfigato.

Ma comunque è lunedì mattina e avere un incrocio così trafficato con i semafori lampeggianti non fa iniziare bene la giornata a chi deve accompagnare i figli di fretta e furia perché in ritardo a lavoro.