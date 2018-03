In confronto la barese Rossella era una principiante. Il nuovo concorrente pugliese di “Avanti un altro!”, Pierino Carlucci, detto il murgiano, ha travolto tutti con la sua allegria e simpatia.

Saranno stati i funghi cardoncelli, forse un po’ allucinogeni, o la voglia di divertirsi, fatto sta che Pierino, dall’inconfondibile accento altamurano, ha trasformato lo studio del programma televisivo di Canale 5 nel suo palcoscenico. Questa volta Paolo Bonolis non è dovuto intervenire per far diventare il tutto più esilarante, bastava Pierino.

L’arrivo della “bonas” ha contribuito a far diventare lo show ancora più esilarante. Tra un “mi sento su un piedistallo” e “sono tra le stelle”, Pierino è rimasto folgorato dalle forme da urlo della ragazza che, certamente, gli hanno dato quello sprint in più per accomodarsi sulla poltrona dei vincitori.