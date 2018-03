Sembrava un minchia parking più audace e temerario del solito, o se preferite, più a cavolo di quelli visti finora, e invece si tratta di tutt’altro. Se meglio o peggio decidete voi. La scorsa alcuni lettori mentre percorrevano via Re David, a Bari, per tornare a casa, si sono trovati la strada sbarrata da una Ford grigia che impediva loro il passaggio, di traverso com’era. Dentro l’abitacolo dell’auto non c’era nessuno.

Superato lo sbigottimento iniziale, hanno cercato di capire cosa stesse accadendo, di questi tempi con tutti gli assalti armati messi a segno utilizzando tecniche paramilitari, strade ostruite e veicoli incendiati, c’è di che stare sul chi va là.

Fatto sta che i nostri hanno deciso di fare il giro dell’isolato per dare un’occhiata nei paraggi, caso mai fosse in atto qualcosa di insolito. Tornati sul “luogo del delitto” hanno trovato una pattuglia di militari intenta a ispezionare il veicolo fermo e così si è finalmente svelato l’arcano.

Non di minchia parking o assalto armato si trattava, bensì di un’auto in sosta senza marcia e freno a mano, lentamente scivolata all’indietro sulla strada in pendenza. Tutti insieme l’hanno così rimessa a posto e bloccata con l’aiuto di alcune pietre posizionate dietro le ruote, per tenerla ferma. La persona che ha parcheggiato la macchina deve essersi persa qualche lezione di scuola guida.