Pezzi d’epoca, tris di porte in ottimo stato, un sofà in pelle dal gusto antico e due tavoli in legno. In via Brigata è stato allestito il mercatino del mobile a cielo aperto, il Fuorisalone tutto barese che lascia un sorriso amaro.

La primavera si avvicina e qualche cittadino avrà deciso di portarsi avanti con il lavoro. Speriamo che l’Amiu si interessi subito a liberare l’area dagli ingombranti.

