Tante, anzi troppe volte abbiamo denunciato l’incuria di alcuni pazienti che, pur di trovare un posto per la macchina vicino all’entrata del Pronto Soccorso, lasciano l’auto nel parcheggio delle ambulanze. Un impedimento per quest’ultime che, in caso di urgenza, non possono essere adeguatamente pronte.

La rivincita è stata presa, ma nel modo sbagliato. All’ospedale di Molfetta un’ambulanza non in emergenza, in un colpo solo ha occupato tutti e tre i posti per i portatori di handicap.

Un gesto insensato che denota poca professionalità da parte dell’autista. In un parcheggio semi vuoto, il conducente ha preferito lasciare l’ambulanza sui posti per disabili piuttosto che metterla nello spazio riservato.