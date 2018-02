Nasce Rosa Paladino, ma dopo le nozze è conosciuta anche come Rossella Santoro, il cognome del marito Paolo. Con il vestito rosso, i capelli appena fatti per l’occasione e i tacchi alti, Rossella si è presentata ad “Avanti un altro!”, la trasmissione televisiva di Paolo Bonolis, con la sfrontatezza e simpatia della barese verace.

Prima saluta i quattro nipoti, perché altrimenti non potrebbe tornare a Bari, poi arriva la richiesta sfacciata: “Paolo io sono qua perché voglio fare un valzer con te”.

Come si dice a Bari: manco la bocca devi aprire. Bonolis non aspettava altro per mettere in piedi un siparietto antologico. Sulle note del valzer viennese il presentatore ha incominciato a ballare con Rossella.

Il colpo di scena arriva sul finale. Un “bacio” appassionato fa cascare i due per terra. La scena comica non ha lasciato indifferente il signor Santoro che, stando in mezzo al pubblico, non riesce a trattenere le risate, ma anche un po’ di imbarazzo. Cult.