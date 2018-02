Il vizio del minchia parking è duro a morire, lo abbiamo capito. Di auto piazzate a pene di segugio ne abbiamo pubblicate così tante che ormai facciamo anche fatica a ricordarle. Abbiamo visto station wagon mollate come fossero una smart sugli stalli per le moto, abbiamo immortalato foto di gruppo davanti al Comune, pattuglie delle Forze dell’Ordine negli spazi per le ambulanze, e macchine parcheggiate negli spazi riservati a pazienti dializzati. E poi c’è lui, il genio della rampa. Quello che blocca col macchinone tedesco la discesa per i mezzi di servizio della Asl. Tutti in piedi per la standing ovation.

