Venghino signori venghino! Al quartier San Paolo con soli 29 euro e 90 centesimi si possono acquistare ben 2 frigoriferi. Il prezzo però non comprende il trasporto, consigliamo di caricarli in spalla.

Noi ridiamo e scherziamo, ma c’è d piangere di fronte alla situazione che si trova nel quartiere. Mentre la raccolta porta a porta sta avendo un enorme successo in città, continua il lancio del sacchetto nelle periferie, nonostante i controlli anti-luridi.

Tra via Milella e via Accolti Gil, oltre a qualche busta dell’immondizia lanciata qua e là, c’è anche una montagna di frigoriferi abbandonati. Per non parlare di televisori, ciclette rotte, materassi e altri complementi d’arredo.

Dal numero esorbitante degli impianti, pare che non sia una cosa avvenuta di recente, ma una vera e propria abitudine.

Il colmo di tutta la vicenda è che ad appena un chilometro, in linea d’aria, c’è la sede dell’Amiu. Intanto ci chiediamo quando questa discarica a cielo aperto, diventata ormai il giusto habitat per uno stormo di piccioni, venga sgombrata.