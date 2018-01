“Scopo del gioco è il raggiungimento di un obiettivo predefinito, segreto e diverso per ciascun giocatore, che può consistere nella conquista di un certo numero di territori, nella conquista di due o più continenti o nell’annientamento di un giocatore avversario”. Prendiamo in prestito da Wikipedia la finalità del Risiko, uno dei giochi di strategia più famosi della Terra.

A Bari, per l’ennesimo anno gli strateghi assoluti sono gli “sparatori di botti” di via Brigata, al Libertà. La fotografia che siamo in grado di pubblicare la dice lunga sul numero di partecipanti che la notte di Capodanno hanno illuminato a giorno i cieli del quartiere.

Più della moltitudine di persone riversatesi in strada strada, colpisce l’ora dello scatto. Sono appena le 18 del pomeriggio e i contendenti preparano le loro batterie di fuochi pirotecnici. Prove generali delle esplosioni della mezzanotte. Una strategia rischiosa, perché a quell’ora non sono tutti rintanati in casa e qualche auto circola ancora. Ma solo prendendosi qualche rischio, anche sfidando le telecamere, non certo i residenti che se ne stanno a guardare, si possono raggiungere traguardi impensabili.

Ecco come il rione Libertà è riuscito ancora una volta ad essere quello vincitore nel mancato rispetto dell’ordinanza anti botti voluta dal Sindaco. Chissà quale altra prova di forza i sopraffini strateghi stanno preparando per andare in faccia al naso del buonsenso e dei provvedimenti comunali anche il prossimo Capodanno.

