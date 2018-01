“In bocca al lupo ai tifosi del Lecce? No, speriamo di rivedere i tifosi del Bari in serie A”. Firmato Nina Moric. La modella di origini croate ha risposto così a un sostenitore salentino che sulla sua pagina Facebook chiedeva la “benedizione” della showgirl per la promozione del Lecce.

Il siparietto è avvenuto tra i commenti di un post in cui la Moric elogiava il centrocampista della Lazio Milinkovic Savic paragonandolo (forse esagerando) a Zidane: “Ciao Nina – era scritto nel commento – puoi fare un in bocca al lupo ai tifosi del Lecce che si stanno giocando la promozione in serie B e ti adorano?”. La risposta della Moric non si è fatta attendere ma è stata a dir poco sorprendente: “In bocca al lupo ai tifosi del Bari, speriamo di vederli presto in serie A!”

La risposta della showgirl ha subito raccolto centinaia di like, ovviamente tutti biancorossi, ma evidentemente non è piaciuta al tifoso giallorosso che ha cancellato il commento. Il simpatico botta e risposta, però, aveva già fatto il giro della rete, e Nina Moric poco dopo ha rincarato la dose: “Il nostro amico del Lecce ha cancellato il commento. Peccato”.

