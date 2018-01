Nonostante il rimprovero dell’Amiu e il post su Facebook dell’assessore all’Ambiente, Pietro Petruzzelli, i baresi continuano a esser i soliti incivili. Siamo in via Bovio, al quartiere Libertà, e la situazione vicino ai cassonetti non è cambiata, anzi, continua a peggiorare.

Accanto ai bidoni dell’immondizia ci sono tavole di legno, forse di qualche armadio ormai vecchio persino da restaurare, cassapanche, materassi e specchi. Un ingombro che non lascia il libero passaggio a pedoni, ma soprattutto a portatori di handicap o mamme con i passeggini.

Il ritiro degli ingombranti è gratuito da parte dell’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti urbana e che, in questi casi, impiega molti uomini anche nelle ore di straordinario, per cercare di rendere pulita la città.

Gli incivili che popolano Bari continuano a fare del loro meglio per far risultare alcuni quartieri della città sporchi. Forse gli stessi che si lamentano dell’amministrazione comunale che non guarda tutti i quartieri nello stesso modo, lasciando in disparte quelli più poveri.

