Il clamore suscitato dal minchia parking della scorsa estate non è servito di lezione. Qualcuno ha deciso di trasformare il nuovo lungomare IX Maggio, fra San Girolamo e Fesca, in un parcheggio.

Spostato il pesante – evidentemente non troppo – cubo in cemento, messo come panchina e per dividere l’area pedonale da quella carrabile, qualcuno si è subito infilato nel pertugio con l’auto.

L’automobilista in questione merita la momentanea testa della classifica. Non sarà facile scalzarlo, così come altrettanto complicato sarà far capire ai baresi che serve un’immediata inversione di rotta, che miri dritto alla civiltà.