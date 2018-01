Un classico minchia parking blocca la strada? E allora si risolve il problema salendo sul marciapiede. È successo ieri sera in via Crisanzio: qui un paio di auto parcheggiate in doppia fila, unite alle impalcature di un cantiere, hanno messo sotto scacco l’autobus numero 11 dell’Amtab, letteralmente bloccato per diversi minuti.

Visto che nonostante urla e clacson nessuno dei proprietari delle auto “incriminate” si è materializzato, un conducente in coda ha preso una decisione coraggiosa, pericolosa ma inevitabile: sorpassare il pullman utilizzando il marciapiede come corsia “d’emergenza”. Un esempio seguito da tutti gli altri automobilisti. E l’autobus? ha dovuto attendere tristemente che gli incivili di turno si ricordassero di aver abbandonato la propria auto a membro di segugio.

