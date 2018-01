Via Sparano cambia, le cattive abitudini restano. Nemmeno il tempo di terminare i lavori nel cosiddetto “salotto del culto” con la nuovissima scalinata della chiesa di San Ferdinando, che qualcuno ha subito utilizzato un tratto del nuovo marciapiede come parcheggio. La Renault Twingo bianca è stata beccata questa sera, per la precisione sul lato dell’isolato che si affaccia su via Abate Gimma, ma di recente vi avevamo raccontato della particolare predilezione dei “minchia parking” in via Sparano da parte delle Bmw.

