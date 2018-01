Abbandonata in mare da anni e oggi finalmente recuperata. L’ormai famosa panchina del lungomare, che da tempo giaceva tra gli scogli nello specchio d’acqua davanti il molo San Nicola, è finalmente riemersa.

Per compiere l’impresa è servita un’inedita alleanza fra pescatori e semplici cittadini mentre decine di curiosi si sono assiepati sul lungomare per assistere all’operazione. La panchina, colonizzata dalle alghe, è stata estratta non senza difficoltà ed è stata consegnata all’Amiu per un corretto smaltimento.