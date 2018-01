Lo parliamo ogni giorno, anzi di continuo. Lo usiamo per rafforzare un concetto quando siamo alterati, per scherzare con gli amici più stretti o in famiglia, oppure semplicemente per indicare qualcosa che altrimenti non avrebbe lo stesso significato.

Parliamo ovviamente del dialetto: non più “lingua del popolo” ma un vero e proprio patrimonio storico culturale e parte integrante della storia di ogni comunità.

Non fa eccezione il barese, sempre più famoso e sempre più “social” grazie alla diffusione in rete dei video di ormai famosi personaggi del borgo antico che del proprio dialetto e di alcune frasi cult hanno fatto un marchio.

Nonostante questo, però, a Bari davvero in pochi sapevano che oggi, 17 dicembre, si celebrava la sesta edizione della “Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali”.

