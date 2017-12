Gli auguri più inadeguati del Natale 2017 sono senza dubbio quelli arrivati il 23 dicembre: “Auguroni di una gioiosa Santa Pasqua”. La risposta? Buona Pasqua anche a te. Un errore, ci mancherebbe, dettato magari dall’insostenibile leggerezza dell’invio compulsivo degli auguri di Natale. La figura barbina è dietro l’angolo.

Certo, sempre più originale dei dieci cristiani che consecutivamente hanno mandato in segno augurale la stessa identica fotografia con l’albero e lo spumante, senza ricordarsi di cambiare il nome. Mi chiamo Antonio, seppure sono curioso di sapere chi sia questo benedetto Nicola.

Bisognerebbe pensarci due, anche tre volte prima di schiacciare il pulsante per l’invio dell’augurio di un Santo Natale, soprattutto se li invii a chi hai portato in Tribunale perché ritieni di essere stato diffamato, oppure se hai deciso di chiudere tutti i ponti perché sei passato ad un’altra corrente di pensiero.

Auguri a tromba, nel senso di fatti a casaccio non certo in riferimento allo squillo festoso con cui li si potrebbe accompagnare. Gli ermetici sono quelli che preferisco. Arrivano dritti al sodo con i loro: “Auguri”, con la variante azzardate delle “buone feste”. Punto. Vale per ogni occasione. Non devi stare neppure a chiederti per quale circostanza ti sei ricordato di uno che non vedi da anni, ma è nella mailing list perché può sempre essere utile prima o poi: una visita medica, il biglietto per un concerto, un qualsiasi lasciapassare.

Insomma, in questo periodo viaggiano tanti auguri su whatsapp quante sono le imprecazioni conosciute dal genere umano. Gli indecisi occupano certamente i primi posti della classifica. Ti hanno mandato il messaggio, ma siccome sei uno dei mille e ci tengono a te, non ricordano e lo rimandano. Se sei sfortunato te ne arriva un terzo e poi un quarto. Quando lo fai notare? Risposta semplice: “Ho avuto problemi col cellulare”. Gli unici problemi sono nella testa.

Come dimenticare i tossicovideodipendenti. Quattro minuti di neve, alberi, palle, serie luminose, panettoni, presepi, topolini danzanti con il timbro di voce della signorina del navigatore satellitare. Doppiamente maledetti perché si tratta di auguri “pesanti”, che occupano la memoria del cellulare. In cima alla hit parade, però, sono i bugiardi, quelli che sanno di mentire, ma hanno la faccia liscia come il sedere di un bimbo di pochi mesi.

Inviano il messaggio uguale per tutti, ma tu, irriverente, glielo fai notare credendo di beccarlo in fallo. E invece no, quello mente anche di fronte all’evidenza con un sorprendente: “Scusa amico mio è partito senza volerlo. Questi sono gli auguri che faccio uguali a chi non frequento molto. A te mando un messaggio personale”. C’è gente morta nell’attesa degli auguri del 1954.

Mentre scrivo whatsapp mi ricorda che devo ancora rispondere a 208 messaggi augurali. Vado a leggerli per completare la graduatoria. Non dovessi aver risposto a tutti: “Buon Natale e felice anno nuovo”.

