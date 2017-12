Come ogni ordinanza sindacale anti botti di fine anno che si rispetti, anche stavolta i baresi se ne fregano alla grande, e non ci sono controlli che contano. Senza nemmeno nascondersi con un minimo di pudore, ne abbiamo incontrati parecchi per le strade del borgo antico, muniti di tutto il necessario. Probabilmente, noi eravamo gli unici con in tasca le stelle filanti.

E così, un po’ per sollevare il problema alla nostra maniera, un po’ per gioco, siamo andati a intervistare la gente per strada con una cospicua riserva di “bombette”. Il risultato è tutto da vedere. In sottofondo, naturalmente, i botti veri, quelli proibiti e pericolosissimi, che purtroppo non mancano mai. Buon 2018 a tutti, con la speranza che domattina vi rialziate tutti interi.

