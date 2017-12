Essere al centro di un bombardamento. A Bari è possibile. I quartieri Libertà e San Paolo hanno iniziato ufficialmente gli allenamenti per contendersi il primato la notte di Capodanno.

Nonostante fosse “solo” Natale, in via Candura e via Bovio, si sono fatte brillare bombe tra un fuoco d’artificio e l’altro.

Dopo aver documentato il mancato intervento delle Forze dell’Ordine alle 19.30 della Vigilia di Natale in via De Cristoforis, non c’è da meravigliarsi se allo scoccare della mezzanotte si sia scatenato l’inferno, con buona pace dei proprietari delle auto con gli allarmi in avaria, ma soprattutto dei terrorizzati amici a quattro zampe.

print