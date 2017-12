Lo scriveva l’ottimo Pasquale Amoruso il 26 ottobre del 2014, lo ribadiamo oggi: U probblème jè la cape. La foto è stata scattata sotto sotto il periodo natalizio in viale Papa Pio XII, al quartiere Poggiofranco di Bari.

In questi giorni la doppia fila selvaggia è all’ordine del giorno, ma questa, oggi come allora le batte tutte: suv in doppia fila davanti a posto libero.

Puoi organizzare corsi di educazione civica; elevare multe come se il mondo dovesse finire domani; prendere a riduini in faccia il genio del giorno, dandogliene due alla volte fino a farli diventare dispari, ma la cape guastate di molti baresi sembra proprio non possa essere aggiustata.

