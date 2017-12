Il dado è tratto. Tra cassonetti dell’immondizia e automobilisti è ormai guerra: in palio l’ambito titolo di miglior minchia parking. La sfida è stata ufficialmente lanciata a poche ore dal Natale e probabilmente terrà banco anche nell’anno nuovo.

I bidoni, piccoli e grandi, hanno deciso di fare sul serio in via Manzoni posizionandosi in blocco non solo sulle strisce pedonali ma anche sugli scivoli per disabili. I passanti sono costretti a “circumnavigare” i cassonetti pur di attraversare la strada.

Poco distante è arrivata anche la prima risposta degli automobilisti: una Peugeout parcheggiata, anche in questo caso, ad angolo e sulle strisce pedonali. In questo caso, però, lasciamo il beneficio del dubbio: l’auto ha infatti il pass per disabili.

