Non si dica in giro che Bari è una città sporca o che non ha a cuore l’igiene e i bisogni fisiologici dei suoi cittadini. In via Fanelli, infatti, a pochi passi dalla chiesa San Marcello e in una zona molto frequentata, ha aperto i battenti il nuovo bagno pubblico. Aperto è la parola giusta, nel senso che è proprio all’aria, alla vista e a disposizione di tutti.

Inizialmente avevamo messo in relazione la presenza del water con il vicino istituto di credito, abbiamo pensato a un’azione dimostrativa di protesta da parte di qualche cliente insoddisfatto, quando poi ci siamo accorti della posizione a ridosso dei bidoni della spazzatura, abbiamo capito: è già suolo pubblico adibito a isola ecologia, naturale impiantarci un servizio di igiene. Geniale.

