“Con la diffusione del Coronavirus il nostro compito è quello di tutelare i migliaia di lavoratori a contatto con il pubblico”. A dichiararlo è il segretario generale della UGL di Bari Antonio Caprio.

“Non vogliamo creare allarmismi – sottolinea il segretario della Ugl -, ma chiediamo alla regione Puglia come si sta organizzando per tutelare migliaia di lavoratori e lavoratrici che sono a contatto diretto con turisti che arrivano da tutte le parti del mondo compreso la Cina. Ci sono delle categorie di lavoratori maggiormente a rischio, questa ormai e una vera e propria pandemia che rischia di colpire decine e decine di lavoratori. I lavoratori, maggiormente a rischio sono coloro che operano in porti, aeroporti, stazioni, ospedali, negozi e uffici di front office al pubblico”.

“Noi della UGL auspichiamo che l’assessorato alla sanità possa diramare una circolare nel quale si dia l’indicazione dell’uso della maschierina che possa mettere a riparo questi lavoratori. Ormai da giorni – conclude Caprio – siamo tempestati di telefonate da parte dei lavoratori che temono di essere oggetto di contestazioni disciplinari per l’utilizzo di mascherine per la contrarietà dei datori di lavoro. Per questa ragione chiediamo che le autorità competenti possano dare una risposta immediata”.