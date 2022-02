Il progetto The Place to Do è un servizio ai cittadini baresi, che apre le porte del centro commerciale Mongolfiera Japigia alle nuove iniziative, corsi, ed eventi. Ogni utente può scegliere quale esperienza fare, o a quale iniziativa partecipare in base alle proprie preferenze ed esigenze. Un caleidoscopio di opportunità sempre a portata di mano, sul proprio smartphone o pc, mentre si è a casa o in qualsiasi altro luogo.

“Siamo oramai certi- spiega Roberta Rotondo Direttore del centro commerciale – che questo piattaforma risponda alle aspettative dei nostri utenti, ma anche delle scuole che abbiamo coinvolto per migliorare la comunicazione dei contenuti specifici.

Un fitto calendario di eventi culturali, sportivi e di intrattenimento per adulti, ragazzi, bambini e famiglie d scegliere attraverso la piattaforma “The Place To Do” per offrire agli utenti il ricco programma di qualità, che tiene conto delle esigenze di tutti. (info: www.theplacetodo.com).

A partire da venerdì 4 marzo dalle ore 17:00 alle ore 19:00 il primo dei quattro appuntamenti “A lezione di orecchiette” per Imparare l’antica arte delle orecchiette baresi. Durante le lezioni Rosella Favia, da anni esperta di orecchiette e pasta fatta a mano, insegnerà metodi e segreti per produrre in casa uno dei prodotti principe della cucina pugliese. Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano apprendere la tecnica per fare le orecchiette baresi e vivere un autentico corso pratico di 8 ore.

Numerose anche le attività, che hanno preso il via in questi giorni o che inizieranno a breve:

– Yoga per bambini dai 4 agli 8 anni un pacchetto di 4 lezioni dalle ore 16:30 alle ore 17:30. Lo Yoga i è un toccasana per crescere bene dal punto di vista fisico ed emotivo e per imparare a socializzare in un ambiente ludico e piacevole. La pratica dello Yoga aiuta i più piccoli ad essere consapevoli del proprio corpo e dell’importanza della respirazione;

– Capoeira dai 5 ai 12 anni un pacchetto di 8 lezioni dalle ore 17:30 alle ore 18:30. La Capoeira è una forma artistica espressiva e rituale della tradizione afro-brasiliana, un’arte completa che sviluppa il corpo e la mente del bambino .La pratica della capoeira è un misto di agilità, danza, musica, teatralità, scherzo, gioco e spiritualità . E’ un gioco che permette di esprimere le proprie potenzialità e di acquisire, attraverso la padronanza del proprio corpo, una maggiore sicurezza di sé;

– Judo Kids per i bambini dai 6 ai 10 anni un pacchetto di 12 lezioni dalle ore 17:30 alle ore 18:30. Il Judo è particolarmente adatto allo sviluppo psico-fisico dei giovanissimi perché favorisce la coordinazione neuromuscolare, il controllo dell’aggressività, il rispetto dei compagni e lo sfogo positivo del loro naturale istinto nella lotta;

– Judo MoviMente per i bambini dai 3 ai 5 anni un pacchetto di 16 lezioni Il Judo è particolarmente adatto allo sviluppo psico-fisico dei giovanissimi perché favorisce la coordinazione neuromuscolare, il controllo dell’aggressività e il rispetto dei compagni;

– Corso di Empowerment Femminile & Social Media. Due work shop il 19 febbraio (on line sulla piattaforma zoom) e 19 marzo (in presenza nell’area dedicata the place to do lab al centro commerciale Mongolfiera Japigia. Il coraggio di rinascere e mettersi in gioco, per chiunque abbia una passione che vorrebbe trasformare nel principale lavoro ma non ne ha il coraggio o non crede abbastanza nelle proprie capacità o per chi vorrebbe intraprendere una carriera online ma non ha idea di come iniziare. Il workshop è tenuto dalla psicologa clinica Jole Losole e Hub of Love, associazione culturale incentrata sull’ empowerment femminile.

Ma tutto questo è solo una piccola anticipazione di quello che sarà una programmazione ancora tutta da vivere e scoprire insieme.

Tutte le iniziative del centro commerciale Mongolfiera Japigia sono consultabili e prenotabili, sulla piattaforma www.theplacetodo.com.