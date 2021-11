A partire dal prossimo lunedì il salone della Sede di Altamura della Banca Popolare di Puglia e Basilicata si trasformerà in una galleria d’arte per ospitare la seconda tappa di Art/Revolution, la mostra interattiva ed itinerante di “quadri parlanti” sviluppata da Cube Comunicazione. Dieci tra le più importanti opere della storia dell’arte prendono vita all’interno di un innovativo museo per raccontare agli spettatori la loro storia e i misteri nascosti dietro la tela. I quadri sono riprodotti su schermi ad alta risoluzione dotati di un innovativo software di realtà aumentata. Il funzionamento è semplice: basta avvicinarsi agli schermi e il quadro inizia a muoversi e a interagire con il visitatore che lo sta osservando, incomincerà a parlare, raccontando la sua storia e quella del suo autore.

Grazie ad Art/Revolution sarà possibile per i clienti -e non- della Banca interagire con le riproduzioni animate e parlanti di dieci capolavori dell’arte, raccontati direttamente dai loro protagonisti. “La prima tappa si è da poco conclusa nella meravigliosa cornice del palazzo storico di Chieti. È stata un’esperienza molto positiva e coinvolgente che ha destato l’interesse di tanti visitatori e tante scolaresche – dichiara il Presidente Leonardo Patroni Griffi. La BPPB è determinata nel proseguire il suo percorso di innovazione volto alla valorizzazione anche del progetto PopolArte per incentivare l’arte e la cultura nei propri territori con l’utilizzo di moderne tecnologie”.