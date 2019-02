Si consolida giorno dopo giorno l’intesa tra la Federazione Italiana Cuochi e Birra Morena. Questa volta a braccetto ai campionati della cucina italiana che si svolgeranno nel quartiere fieristico di Rimini dal 16 al 19 febbraio, nell’ambito di Food Attraction, all’internodi Beer Attraction e in contemporanea con BBTech Expo e International Horeca Meeting.

Ormai alla quarta edizione sarà la più estesa e completa competizione culinaria nazionale, riconosciuta anche dal circuito Worldchef, ed anche la selezione per l’European Global Chef Challenge, l’evento mondiale di cucina organizzato dalla World Association of Chefs Societies.

Oltre cinquecento gli chef in gara provenienti da tutta Italia per una sfida tra i piatti più prestigiosi delle cucine regionali, ma oltre millecinquecento, con nomi celebri a sorpresa, i cuochi che saranno coinvolti per la buona riuscita della manifestazione.

Tante le novità ed i contest previsti in questa edizione che sancirà il matrimonio a tavola tra la cucina italiana e le birre, con le craft di Birra Morena, birra ufficiale ed esclusiva dei campionati della cucina italiana e sui tavoli della competizione.

Nell’ambito dell’evento è in programma martedì 19, alle 16:30, un incontro dibattito su “Birra e alta gastronomia in viaggio tra le emozioni”, presenti gli operatori di Birra Morena e gli chef della Nic, la Nazionale Italiana Cuochi. Con l’ausilio di slide e filmati si soffermeranno sull’importanza dell’abbinamento birra e gastronomia. Presente anche Veronica Maya la conduttrice televisiva e showgirl che ha raccolto e svelato recentemente quindici ricette inedite proposte dagli chef della Nazionale Italiana Cuochi. Non un ricettario o una raccolta ma “l’emozione” del cibo abbinata alla corretta birra Morena. Un’idea che nasce dalla consapevolezza che gli chef non producono semplicemente cibo bensì emozioni, soprattutto quando propongono un piatto inedito per il quale hanno dedicato tempo e lavoro. Abbinato alla giusta birra l’emozione si completa e li esalta entrambi a tutto vantaggio della percezione finale del consumatore.