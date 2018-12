Emozioni a tavola firmate dalla Nazionale Italiana Cuochi e da Birra Morena. Quindici ricette inedite, tutte firmate dagli Chef della NIC, vincitori della medaglia d’oro alla Culinary World Cup 2018 in Lussemburgo, una delle più importanti competizioni del mondo, e abbinate alle birre a marchio Birra Morena, sono state svelate alla conduttrice televisiva Veronica Maya. Non è un ricettario o una raccolta di nuove ricette ma l’emozione del cibo abbinata alla corretta birra.

L’idea nasce dalla consapevolezza che gli Chef non producono semplicemente cibo bensì emozioni, soprattutto quando propongono un piatto inedito per il quale hanno dedicato tempo e lavoro. Abbinato alla giusta birra, l’emozione si completa e li esalta entrambi, a tutto vantaggio della percezione finale del consumatore. Veronica Maya ha raccolto i perché delle emozioni degli chef e sul come si arriva a quel tipo di percezione, dopo aver naturalmente elencato gli ingredienti, la loro preparazione, le caratteristiche del piatto ed anche della birra abbinata.

Per “l’incontro” lo Chef Gianluca Tommasi ha proposto “Ostriche con Gelè e schiuma di Prezzemolo abbinata a Birra Morena Ipa. Per “la meraviglia”, filetto di tonno fritto con salsa agrodolce abbinata a Birra Morena Lucana Bianca. Per lo chef Vincenzo Romano “l’ammirazione” è una bavarese al latte di mandorla con cuore e salsa alle pesche, crema leggera al limone e frutta fresca da gustare con la Gran Riserva Lucana, mentre la “golosità” è un boule blanc con Birra Morena Unica, oppure ”l’afrodisiaco” mousse al cioccolato con coulis di mango e papaia e dacquoise al cocco e salsa all’ananas, bicchierino con gelè di Mojto e spuma al cocco, insalatina esotica con gelato all’olio extravergine di oliva, il tutto abbinato alla Morena Celtica sweet stout.

Per gli Chef Francesco Gotti e Pierluca Ardito “la passione” è petto d’anatra laccato al miele di corbezzolo con pasta pizza e confettura di melograno, che ben si sposa con la Birra Morena Celtica Scotch Ale. “La dolcezza” è una guancetta di vitello cotto in pietra ollare, purea di patate viola e mini soufflè alla zucca con Birra Morena Celtica Sweet Stout, “l’ambizione” Kobe beef scottato nel suo grasso alla maggiorana, morbido di patate e pan di spugna e prezzemolo, crepinette con cobe beef e cuore di foie gras, pera al moscato rosso di scanzo abbinato alla Celtica Scotch Ale.

“L’affinità” per lo Chef Fabio Mancuso e lo Chef Andrea del Villano si scopre degustando Birra Morena Unica con variazione di fegato grasso con gelè di mela verde e pistacchio di bronte mentre “la spensieratezza” è una primavera vegana con Lucana Bio Vegan. “L’amicizia” è per lo Chef Giovanni di Lena un finto raviolo di rapa rossa con ragù di cinghiale, salsa al cioccolato e mirtilli rossi abbinato alla Birra Morena Super, mentre “l’empatia” è un cappellaccio speziato con ripieno di raviggiolo su porcino caramellato cipolline e maggiorana abbinato a Birra Morena Ekò Bio.

“La sosta” è per lo Chef Andrea Tiziani un hamburger di tacchino, erbe, agrumi e Birra Morena Classica, oppure “la quiete” è pizza con calamari alla vaniglia, zucchine marinate e scaglie di parmigiano trenta mesi, crema di burrata e piselli sempre con Birra Morena Classica. “Il ritorno” è sempre per Andrea Tiziani una Birra Morena Oro con pizza con crema di melanzane, scamorza affumicata, pomodorini confit e lonzino marinato.

Le “emozioni” degli chef NIC esaltate da Birra Morena con le ricette inedite verranno pubblicate sui social di Birra Morena quali il sito www.birramorena.com e Facebook.

