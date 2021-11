A fine settembre scorso gli agenti della Polizia Locale di Bari ritrovarono nel Mercato ortofrutticolo all’ingrosso del capoluogo pugliese, in via Caracciolo, una cucciolona meticcia simil-Pitbull, priva di microchip per l’identificazione all’anagrafe regionale.

L’animale mansueto e molto remissivo fu affidato al canile sanitario comunale, che, dopo il ricovero nella struttura, pubblicò sulla pagina Facebook del canile sanitario la foto della cucciola rinvenuta e assistita. La cagnetta venne subito riconosciuta da alcune volontarie delle Associazioni locali e grazie al loro contributo la Polizia Locale è stata in grado di ricostruire la vicenda.

Zulema era stata adottata da un cittadino e poi passata ad altri soggetti in difficoltà, che l’hanno abbandonata all’interno del Mercato ortofrutticolo all’ingrosso. L’accurata attività d’indagine, grazie anche alla collaborazione di cittadini ed Associazioni, ha consentito d’identificare due persone baresi responsabili, in concorso, tra loro del reato di abbandono di animale ex art. 727 del codice penale. Tale illecito prevede l’arresto fino a un anno o l’ammenda da 1.000 a 10mila €.

La cucciola, affettuosa, e in ottime condizioni è pronta a essere adottata, questa volta legalmente, da chi ami veramente gli animali e si trova presso il canile sanitario di Bari.