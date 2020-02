“Dai primi riscontri, ottenuti grazie ad un’indagine interna dalla direzione sanitaria, il responsabile del reparto, disattendendo alle chiare disposizioni della direzione aziendale, ha ritenuto opportuno distaccare una delle unità pediatriche in servizio presso il pronto soccorso ad altre attività del reparto di degenza”. Il direttore generale del Giovanni XXIII, Giovanni Migliore, porge le sue scuse per il disagio che si è verificato al pronto soccorso dell’ospedale ieri pomeriggio, con l’attesa protrattasi per sei ore, come ha denunciato una mamma.

“Questo – spiega – ha causato un rallentamento del flusso assistenziale dei bambini pervenuti in pronto soccorso, rappresentato quasi esclusivamente da codici verdi e bianchi, cioè a bassa intensità”.

“È stata emanata una disposizione affinché sin da oggi venga effettuata una sorveglianza attiva della direzione sanitaria perché episodi come questi non si ripetano – conclude – e qualora i risultati dell’indagine dovessero configurare responsabilità sanzionabili l’Azienda interverrà con determinazione”.