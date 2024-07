Fortuna sfacciata per un giocatore di Botticino, in provincia di Brescia, che ha portato a casa un milione di euro grazie al 10eLotto. La maxi vincita è avvenuta nel concorso di martedì 30 luglio, come riportato da Agipronews. Il colpo da sogno è stato realizzato con un “9 Oro” durante un’estrazione frequente, grazie ai numeri fortunati 2-5-11-17-19-23-24-27-32.

Anche Milano ha visto un colpo di fortuna con una vincita di 100mila euro, ottenuta grazie a un “9 Doppio Oro” in un’estrazione frequente. Non è da meno Cerro Maggiore, sempre in provincia di Milano, dove è stata registrata una vincita di 20mila euro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito complessivamente 24,1 milioni di euro, portando il totale delle vincite dall’inizio dell’anno a 2,2 miliardi di euro. Queste vincite confermano il 10eLotto come uno dei giochi preferiti dagli italiani, capace di regalare emozioni e premi da capogiro.

Queste fortunate estrazioni testimoniano come la dea bendata possa baciare chiunque, ovunque, portando con sé storie di gioia e cambiamenti di vita inaspettati.