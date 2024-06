Bari Vecchia si è trasformata in un mare di azzurro grazie a un’iniziativa speciale di Adidas, sponsor tecnico della nazionale italiana di calcio. Il celebre quartiere è stato scelto come sfondo per il lancio pubblicitario della nuova divisa degli Azzurri, trasformando le strade conosciute per le loro “jarche vasce” nei colori amati dalla nazione.

Le protagoniste di questo evento? Le “signore delle orecchiette”, guidate dalla carismatica Nunzia. Le immagini pubblicate hanno catturato l’amore e il sostegno della parte più autentica di Bari verso la squadra nazionale italiana di calcio.

Nel frattempo, stasera a Lipsia, la squadra allenata da Luciano Spalletti affronterà la Croazia nell’ultima partita del gruppo B di Euro 2024. Dopo un inizio complicato con la Spagna, è fondamentale non commettere errori: l’Italia si qualificherà agli ottavi con una vittoria, un pareggio o anche una sconfitta stretta, a condizione che l’Albania non batta la Spagna e almeno altre due terze classificate non superino gli Azzurri.

L’emozione è palpabile mentre Bari Vecchia si prepara a sostenere gli Azzurri e a celebrare l’amore per il calcio in un modo tutto suo, con l’aiuto di Adidas e delle “signore delle orecchiette”.