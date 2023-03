Alla fame non si comanda e da buoni italiani non si rinuncia mai ad una pizza. È così che ieri sera un gruppo di giovani andriesi hanno ordinato pizze, patatine e birre mentre erano sul Frecciarossa partito da Milano Centrale in direzione Bari Centrale. I ragazzi affamati hanno contattato una pizzeria molisana, la pizzeria “Family Day” di Nicola Valente a Termoli, e hanno ordinato la loro cena mentre erano in viaggio. Le pizze però non sarebbero state consegnate a casa, ma direttamente sul treno.

“Quando mi hanno chiamato per ordinare pizza e birra da consegnare direttamente sul treno ho pensato che potesse essere uno scherzo. E ho messo in conto che avrei fatto un viaggio a vuoto. Ma ho deciso di rischiare, al massimo quelle pizze le avrei regalate a qualcuno…” afferma il titolare dell’attività. Alle 23 in punto Nicola si presenta in stazione sul binario 2 e per 40 minuti aspetta pazientemente l’arrivo del treno. Il treno era in largo ritardo per un investimento sui binari ma alla fine arriva e nella breve sosta alla stazione di Termoli, Nicola consegna pizza e birre ai ragazzi che lo applaudono e filmano la consegna. Il video viene pubblicato su TikTok e raggiunge in poche ore oltre 64mila visualizzazioni.

È contento anche di aver fatto una esperienza nuova: “Ho aperto il Family Day nel 2018 e mi occupo personalmente delle consegne, che durante il lock down sono state numerosissime. Mi è capitato di aver consegnato anche una singola pizza all’altro capo della città, e non mi sono mai tirato indietro. Capisco la voglia di pizza, ci mancherebbe. Ho fatto le consegne più insolite, ma questa le batte tutte” conclude con un bel sorriso. “Se lo rifarei? Ma certo, a questo punto è tutto possibile”.