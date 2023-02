“Studio Legale cerca segretaria diplomata molto pratica computer (…) No veline. Se non avete voglia di lavorare non venite“, questo l’annuncio di lavoro che campeggia in maniera del tutto poco ortodossa su numerosi candelabri ornamentali del bellissimo lungomare di Bari. Se la prima parte della richiesta appare ordinaria, seppur scritta in modo piuttosto frettoloso e impiastricciato, la seconda lascia trapelare non di certo tra le righe un tono sessista che ha infervorato i social cittadini.

L’associazione Mixed lgbtqia+ è stata la prima a intervenire in merito alla questione scrivendo in post sulla sua pagina Facebook che si tratta di un messaggio pieno zeppo di discriminazione di genere e che “l’avvocato non sarà certo un esperto di diritto del lavoro, se crede davvero che questa possa definirsi un’offerta: un volantino, appiccicato verosimilmente in maniera abusiva, senza alcuna indicazione in ordine ad orari e retribuzione che non sia quella parentesi insopportabile“.

“Non sarà nemmeno un esperto di discriminazione di genere sul lavoro – ha chiosato Mixed lgbtqia+ – se ha concepito quell’altra parentesi ‘no veline’ che trasuda sessismo da ogni lettera, che ci parla di una selezione delle donne nel mercato del lavoro legata a doppio filo col suo aspetto fisico, e che presume che una velina non possa avere competenze in ambito informatico, malgrado il suo diploma”. L’associazione ha poi concluso spiegando che proprio in merito “al post scriptum aggiunto a penna” faranno “un esposto alla Polizia municipale“.