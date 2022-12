Nel Salento il week end appena passato si è consumato tra acquazzoni, vento e trombe d’aria. Nel Leccese il maltempo ha sradicato alcuni alberi, facendoli cadere su auto e case. Le coperture di un palazzetto dello sport e di una Rsa sono state spazzate via come fuscelli. L’acqua è penetrata in alcune strutture e ha allagato interi stabili. I danni più ingenti ci sono stati nel comune di Novoli, dove, oltre allo scoperchiamento delle due strutture, un albero si è abbattuto su un furgoncino e sul muro di cinta di un’abitazione. Per fortuna non si sono registrati danni a persone e cose. I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecce e dei distaccamenti locali sono intervenuti in vari comuni della provincia di Lecce, tra cui Lequile, Carmiano, San Pietro in Lama e Ugento, nel basso Salento. Non pochi disagi anche a Lecce dove un albero è crollato sulla recinzione della villa comunale, proprio davanti a una scuola elementare.

Stessa situazione anche a Taranto, dove sabato è crollato un ponteggio innalzato per la ristrutturazione di un palazzo in via D’Aquino, dinanzi a piazza Garibaldi. La costruzione è caduta andando in pezzi, il rumore ha spaventato non poco la gente nelle vicinanza. Fortunatamente non ci sono stati feriti, nonostante il luogo dove è avvenuto il crollo sia molto frequentato perché nel cuore del Borgo. Sul posto sono intervenuti i pompieri e la Polizia che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a effettuare i primi rilievi per accertare eventuali responsabilità.