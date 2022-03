Il mese della primavera inizia con la neve in Puglia. Anche a livello del mare, pioggia e nevischio imbiancano le città. Nel barese le zone più imbiancate questa mattina risultano essere i comuni del sud-est come Gioia del Colle, Noci Turi, Castellana Grotte, Putignano. Ma anche Bari città fa la sua parte, con i fiocchi di neve che stanno cadendo in particolare su Torre a Mare e verso Ceglie e Carbonara. Prevedibili, quindi, i disagi alla viabilità: la Polizia locale di Bari ha segnalato già dalle prime ore della mattinata la presenza di nevischio sulla statale 16, a Torre a Mare; un incidente ha causato code in direzione nord, all’altezza dell’uscita 12 Carrassi-Carbonara. Una nevicata intensa sta causando disagi sull’autostrada A14 tra Acquaviva e Mottola. Le pattuglie della Polizia metropolitana di Bari sono operative con mezzi sgombraneve. Nelle foto la neve oggi a Casamassima e Valenzano.

Ben più imponente il fenomeno in provincia di Foggia, in particolare sul Gargano: innevati i comuni di San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo e Rignano Garganico, dove i sindaci per motivi di sicurezza hanno firmato le ordinanze di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per oggi, primo marzo. Notevoli disagi alla circolazione dei mezzi. Ricordiamo che l’allerta meteo gialla della Protezione civile pugliese per venti e neve resta valida fino alle ore 20 di oggi, primo marzo.