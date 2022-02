“Questo non significa però che da domani non avremo più problemi con i rifiuti, perché sappiamo che si tratta di un percorso lungo che ha bisogno di tempo e di tanti investimenti. Ce la stiamo mettendo tutta per cercare di superare le difficoltà”. Così il sindaco di Bari Antonio Decaro spiega come si svilupperà il piano straordinario della raccolta differenziata in città presentato oggi.

L’obiettivo è raggiungere almeno il 65% della raccolta differenziata a Bari, anche grazie a un aumento della raccolta porta a porta. Ci saranno anche isole ecologiche di prossimità. In più, la città disporrà di undici centri di raccolta per favorire l’economia circolare. La tassazione sui rifiuti che premia chi fa la raccolta differenziata. Infine, ci saranno una serie di investimenti.

Al termine degli interventi del piano straordinario della raccolta differenziata il 70% della raccolta nel Comune di Bari sarà porta a porta, mentre il 30% sarà attraverso le isole ecologiche. “Siamo arrivati a definire un sistema complessivo di raccolta sulla base delle specificità dei singoli quartieri e aree della città per garantire un servizio sempre più efficiente sull’intero territorio comunale”. Così spiega il presidente di Amiu Puglia Sabino Persichella.

Gli interventi oggetto del Piano

L’investimento complessivo è di 20 milioni di euro. Dieci sono già stati finanziati dal React Eu Fondo di Assistenza e Coesione i Territori dell’Unione Europea. I progetti prevedono l’acquisto di nuove macchine per lo svuotamento delle pattumelle e nuove attrezzature per i cittadini dei quartieri Carbonara-Ceglie-Loseto.

Interventi sono previsti anche nei quartieri quartiere San Nicola, Palese e Sant’Anna, con rinnovo mezzi e centri di raccolta anche per le utenze non domestiche e per i mercati di frutta e verdura.

Il Comune di Bari e l’Amiu Puglia sperano che i restanti arrivino dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. I fondi del PNRR serviranno per: ottimizzare la raccolta differenziata con un accesso controllato nelle isole ecologiche, strumenti informatici per applicazione IoT Internet of Things e per centri di raccolta e di utilizzo.