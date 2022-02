EnoliExpo prima ed ExpoLevante, forse, poi. Il primo appuntamento si terrà dal 10 al 12 marzo e il secondo dal 27 aprile. Ma per quest’ultimo si attendono conferme ufficiali.

EnoliExpo rappresenta l’unica manifestazione sul comparto oleario in Italia, mentre per enologia e viticoltura il solo appuntamento al Sud. Ospiterà impianti di imbottigliamento, macchine per la produzione di olio e vino e nuove tecnologie da usare in cantina o in frantoio.

ExpoLevante tornerebbe quale padiglione di cibo, eventi, sport e tempo libero. Ma, occorre ribadirlo, l’esposizione di fine aprile potrebbe non svolgersi. Si terrà, invece, Smart Building Levante dal 12 al 14 maggio. Perciò gli appassionati di innovazioni tecnologiche inerenti alla casa, alla città e alle costruzioni potranno dedicarsi alle novità riguardo a ed elettronica. Di più: gli organizzatori chiariscono che Smart Building Levante “oltre a presentare le tecnologie più avanzate nell’àmbito delle telcomunicazioni, della domotica, della sicurezza e nell’uso dell’energia, avrà un focus peculiare sulle misure per contenere il global warming in ambienti tipicamente mediterranei”.

La Fiera del Levante tornerà dal 10 al 17 settembre per la sua 85esima edizione. Ma l’ospedale covid giocherà un ruolo decisivo per limitare o no gli spazi entro cui si potrà allestire la Campionaria Generale Internazionale. Rispetto al 2021, anno di porte chiuse in Fiera, il 2022 compie un passo in avanti.