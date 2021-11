Nuova Collaborazione, la storica Associazione dei datori di lavoro domestico nata nel 1969 a Torino, apre due sedi di riferimento nel Mezzogiorno, a Bari in Via De Romita 2 e a Trani in Corso Vittorio Emanuele II 255. La presentazione ufficiale dell’iniziativa avverrà domani martedì 23 novembre, con inizio alle ore 11:00, presso l’Albergo delle Nazioni di Bari. Le due sedi garantiranno ai nuovi soci una assistenza e consulenza puntuale, in presenza ma anche con numerosi strumenti online, tutta l’esperienza maturata nel settore domestico da Nuova Collaborazione, che è la prima associazione datoriale a sottoscrivere il contratto collettivo nazionale di lavoro nel 1974, adisposizione dei datori di lavoro domestico.

Si potranno così assumere nel pieno rispetto delle norme del CCNL colf, badanti e babysitter, in un periodo in cui, causa la pandemia , gli assistenti familiari ricoprono

un ruolo delicato quanto prezioso. Ogni incombenza, dall’assunzione alla busta paga fino alla predisposizione dei moduli per i contributi Inps trimestrali, sarà seguita nei minimi dettagli. “Pensiamo che l’apertura di due sedi a Bari e Trani sia un segnale importante per il Sud Italia – spiega il presidente nazionale di Nuova Collaborazione, avvocato Alfredo Savia -. C’è bisogno, a maggior ragione con il crescente fenomeno immigratorio, di poter creare presidi che spieghino e accompagnino la scelta di un lavoro regolare, a tutela sia delle famiglie sia dei lavoratori. Stiamo cercando di essere sempre più presenti

in modo capillare sul territorio, come dimostra la recente apertura di altre quattro nuove sedi nei mesi di ottobre e novembre in Lombardia e Friuli”, conclude il presidente, che sarà anche presente all’inaugurazione delle nuove sedi pugliesi.