L’ex centrale dell’Enel in via Bruno Buozzi, a Bari, verrà riqualificata dall’Ente per l’energia elettrica e dalle amministrazioni locali per dare vita ad un parco urbano e ad aree residenziali, ricreative e sportive.

Inoltre verranno messi a punto interventi sulla viabilità, essendo via Bruno Buozzi una delle arterie tra centro e periferia barese.

I lavori per restaurare lo spazio dell’Enel cominceranno tra pochi giorni e sono affidati alla Cobar SpA, società altamurana operante nel settore della progettazione e realizzazione di opere edili pubbliche e private.

S’interviene, così, in un’area sorta tra il 1956 e il 1958 e all’epoca appartenente alla Società generale pugliese di energia elettrica. Nel 2013, invece, lo spazio ora di proprietà dell’Enel, venne chiuso.