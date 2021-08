Cala l’occupazione delle terapie intensive in Puglia da parte dei pazienti Covid. Secondo l’ultimo aggiornamento dell’Agenas, la percentuale è ora del 4% con 17 pugliesi ricoverati in Rianimazione, ben lontana dalla soglia del 10% fissata dal Governo per il passaggio in zona gialla.

Sono 4601 le persone attualmente positive, mentre il totale dei ricoveri in area non critica è di 236. Resta stabile in questo caso l’occupazione al 9%, la soglia fissata dal Governo in questo caso è del 15%.