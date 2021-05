“La tanto annunciata internalizzazione dei collaboratori scolastici ex Lsu alla fine si è rivelata un bluff per l’intera categoria Ata. Sulla base di quanto appreso dall’USR Puglia, la trasformazione dei contratti, da part time a full time, degli ex Lsu internalizzati l’1 marzo 2020, è stata fatta a costo zero per lo Stato. Pertanto, per portare a termine l’operazione, sono stati sottratti ben 493,5 posti di collaboratore scolastico, il che oltre al danno, costituirebbe una clamorosa beffa per la scuola pugliese, che già vanta un annoso deficit di personale che rende difficoltoso anche garantire l’ordinaria amministrazione degli istituti del territorio”.

Lo dichiara Gianni Verga, segretario generale della Uil Scuola Puglia. Secondo i calcoli effettuati dal sindacato, sono stati utilizzati 103 posti in provincia di Foggia, 173,5 e 217 nelle province di Lecce e Taranto, azzerando di fatto i 186 posti disponibili in organico di diritto e i 260 posti dei pensionamenti dal prossimo anno.

“I 114 previsti dal Ministero – continua Verga – non sono sufficienti a garantire le legittime aspettative di quanti, faticosamente, nelle province di Foggia, Lecce e Taranto, sono arrivati alla soglia della immissione in ruolo e di coloro che, anche per il prossimo anno scolastico, aspirano a un incarico a tempo determinato”.

“Altrettanto disordinata la gestione della mobilità volontaria e d’ufficio che, di fatto, sta determinando caos nelle scuole – conclude -. È un gran pasticcio politico, che si ripercuote su tanti lavoratori della scuola in attesa di stabilizzazione e che ora si ritroveranno a guardare al futuro con lo spettro della disoccupazione o, al più, del precariato. Come al solito anziché investire in organico, soprattutto in periodo di pandemia, si continua a tagliare sulla spesa per l’istruzione e, come sempre, a pagarne le spese sono i più deboli”.