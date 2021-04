Sono 104mila le dosi Pfizer consegnate in Puglia in giornata, mentre in serata è previsto anche l’arrivo dei primi 12mila vaccini di Johnson & Johnson.

Le dosi somministrate sino ad oggi in Puglia sono 1.053.193, secondo il dato aggiornato alle ore 17.30.

Asl Bari

Sono in corso oggi in tutti i centri vaccinali della ASL 6mila somministrazioni destinate alle categorie previste, under 80 e fragili. A partire da domani il NOA provvederà a distribuire ai medici di medicina generale dell’intero territorio provinciale tutta l’attuale fornitura di vaccino Moderna – circa 9mila dosi – a cui si aggiungeranno – sulla base dei nuovi quantitativi di vaccino previsti in serata – ulteriori 12mila dosi di Pfizer. Finora sono oltre 31mila le vaccinazioni eseguite dai medici di Medicina generale che sono intervenuti a domicilio, nelle sedi ASL e nei propri studi. L’azienda sanitaria conta attualmente all’attivo 298.361 somministrazioni, di cui 222.266 prime dosi e 76.095 seconde.

Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari

Prosegue oggi al Policlinico, con circa 1.200 somministrazioni, la campagna di vaccinazione rivolta ai pazienti fragili affetti da patologie neurologiche, emofiliche, da malattie infiammatorie croniche intestinali e delle persone Hiv positive.