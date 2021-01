Domani entrerà in vigore il nuovo dpcm del Governo, mentre nella giornata di oggi è atteso il monitoraggio settimanale dell’Iss che stabilirà i colori delle regioni italiane a partire da domenica 17 gennaio.

La Puglia, con ogni probabilità, retrocederà dal giallo all’arancione, perché zona ad “alto rischio” e con un indice RT che si attesta attorno all’1.

Con la zona arancione bar e ristoranti resteranno chiusi, ma sarà vietato anche spostarsi in altri Comuni diversi da quello di residenza. Ma c’è anche un’altra novità importante che riguarda la deroga che consente a massimo due persone di far visita ad amici e parenti. Questa “concessione”, con il nuovo dpcm, varrà solo all’interno del proprio Comune.

“È consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione – si legge sul sito del Governo -. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti”.

“Qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia – precisa il Governo -. Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti”.