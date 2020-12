Saranno in tutto 48 le corse in più delle Frecce dal 17 al 21 dicembre per agevolare la mobilità delle persone prima delle festività natalizie. Tra queste corse straordinarie sono incluse le estensioni per e da Reggio Calabria di due collegamenti fra Venezia e Roma. Le quattro corse giornaliere in più fra Torino e Napoli sono previste per tutta la settimana dal 13 al 20 dicembre.

L’integrazione di ulteriori Frecce all’attuale orario invernale rientra nell’attività di costante monitoraggio della domanda che Trenitalia sta effettuando quotidianamente. Ciò permetterà ai passeggeri di spostarsi in totale sicurezza raggiungendo le loro famiglie e affetti prima del blocco degli spostamenti fra le Regioni. Il monitoraggio proseguirà anche nei prossimi giorni così da valutare ulteriori integrazioni per i collegamenti che già oggi registrano un maggior numero di passeggeri.

I viaggiatori possono trovare su tutti i canali di acquisto Trenitalia i biglietti delle nuove Frecce. In particolare, per quanto riguarda i collegamenti da e per la Puglia, le Frecce Trenitalia integrate nell’attuale offerta sono:

Frecciarossa 9805 Torino Porta Nuova(9.10) – Lecce(18.50) il 17, 18, 19, 20 dicembre;

Frecciarossa 9808 Lecce(12.06) – Torino Porta Nuova(21.50) il 18, 19, 20, 21 dicembre;

Frecciargento 8813 Milano C.le(14.05) – Lecce(22.53) il 17, 18, 19, 20 dicembre;

Frecciargento 8818 Lecce(8.06) – Milano C.le(16.54) il 18, 19, 20, 21 dicembre;

Frecciargento 8319 Roma Termini(16.45) – Bari(21.00) il 17, 18, 19, 20 dicembre;

Frecciargento 8348 Bari(6.09) – Roma Termini(10.03) il 18, 19, 20, 21 dicembre.

Queste, invece, le integrazioni per il resto del territorio nazionale:

Frecciarossa 9310 Napoli Centrale(08.55) – Torino Porta Nuova(15.10) dal 13 al 20 dicembre;

Frecciarossa 9311 Torino Porta Nuova(8.50) – Napoli Centrale(15.03) dal 13 al 20 dicembre;

Frecciarossa 9532 Napoli Centrale(10.40) – Torino Porta Nuova(17.00) dal 13 al 20 dicembre;

Frecciarossa 9535 Torino Porta Nuova(11.00) – Napoli Centrale(17.12) dal 13 al 20 dicembre;

Le Frecce fra Roma e Venezia che saranno estese in partenza e in arrivo a Reggio Calabria:

Frecciargento 9418 Reggio Calabria(6.10) – Venezia Santa Lucia(15.34) il 18, 19, 20, 21 dicembre;

Frecciargento 9419 Venezia Santa Lucia(12.26) – Reggio Calabria(21.53) il 17, 18, 19, 20 dicembre.

Resta in vigore la disponibilità al 50% dei posti a sedere con la disposizione a scacchiera. L’offerta di corse a percorrenza nazionale si completa con 108 Intercity al giorno in circolazione.