“Ad oggi non ci sono notizie concrete da parte degli organi regionali, in merito alla campagna di vaccinazione anti covid-19 per gli operatori sanitari dell’Oncologico di Bari, compreso gli operatori delle ditte esterne, che necessitano di poter operare in totale sicurezza soprattutto per il tramite della copertura del vaccino, nell’interesse dei pazienti”.

Inizia così la lettera scritta da Domenico Romano Losacco, segretario aziendale Fials, e inviata a Pier Luigi Lopalco, assessore alla Sanità della Regione Puglia e al Dott. Vito Antonio Delvino, direttore generale dell’Irccs Giovanni Paolo II di Bari.

“La mission dell’IRCCS Oncologico di Bari è quella della cura del cancro ed il paziente oncologico, essendo immuno depresso, necessita della massima tutela che già riceve dal predetto nosocomio attualmente attestato ai massimi di eccellenza – conclude Losacco -. La FIALS pertanto è a chiedere con la presente, l’attivazione urgente di un protocollo ad hoc che annoveri l’Istituto Oncologico di Bari, tra i nosocomi destinatari del vaccino anti covid-19, rimarcando il fatto che gli operatori sanitari del predetto Istituto, necessitano delle stesse tutele degli operatori in servizio presso strutture covid e/o rsa”.