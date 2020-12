La variante del virus, diffusa in Gran Bretagna e che preoccupa non poco il resto dell’Europa, non dovrebbe pregiudicare l’efficacia del vaccino. Ad annunciarlo diversi scienziati di tutto il mondo.

Dopo l’annuncio del ministro britannico Boris Johnson, in molti si sono interrogati sul destino della vaccinazione di massa pronta a partire in Italia e in Europa il 27 dicembre.

“I vaccini determinano la formazione di una risposta immunitaria contro diversi pezzettini, chiamiamoli così, della proteina spike – ha spiegato il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli -. È altamente improbabile che il vaccino possa risultare inefficace”.

Allarme rientrato per il momento. Intanto si è in attesa di capire se la variante inglese sia arrivata anche in Puglia dopo i primi casi registrati a Roma. A preoccupare è la positività di una 25enne, arrivata all’aeroporto Karol Wojtyla giovedì 17 dicembre con un volo Ryanair proveniente da Londra.