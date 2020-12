Polemica sulla campagna vaccinale anti coronavirus. Il presidente dell’Ordine dei farmacisti, Luigi d’Ambrosio Lettieri, con un post su facebook, ha rimarcato l’esclusione dei professionisti tra gli operatori sanitari a cui sono destinate le prime dosi di vaccino.

Non è tardata ad arrivare la risposta dell’assessore Pier Luigi Lopalco. “È il Governo ad aver stabilito le categorie da vaccinare per prime, tra queste ci sono gli operatori sanitari e socio sanitari e gli ospiti delle Rsa. Quindi la protesta del presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Bari nei confronti della Regione è del tutto priva di senso. La Regione non è il tempo supplementare di una partita che ci si è dimenticati di giocare a livello nazionale, ma ha un ruolo esecutivo in materia di pandemia delle decisioni governative alle quali è soggetta in tutto” è la replica dell’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco al presidente dell’Ordine dei farmacisti di Bari, Luigi d’Ambrosio Lettieri”.

Lettieri non le ha mandate a dire e ha voluto rispondere alle dichiarazioni dell’Assessore alla Sanità della Puglia. “Le disposizioni nazionali in merito alla somministrazione del vaccino antiCovid non vietano alle Regioni l’estensione ad altre professioni sanitarie! Altrimenti non si spiegherebbe perché in altre Regioni, come per esempio Campania e Toscana, i farmacisti siano ricompresi. Vorrei ricordare che quella del Farmacista rientra tra le professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della Salute. Le nostre non sono proteste, siamo abituati a lavorare, a stare in trincea, a servire i cittadini e a fare proposte di buon senso. I Farmacisti meritano rispetto e considerazione”.

In Puglia sono all’incirca 95mila le persone che hanno diritto ad essere vaccinati per prima. Le adesioni, però, sono scarse. In totale, fino a ieri sera, sono 39mila le richieste arrivate da medici, operatori sanitari, collaboratori e ospiti delle Rsa e Rssa. le adesioni al momento sfiorano il 50%

Quindi la protesta del presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Bari nei confronti della Regione è del tutto priva di senso. La Regione non è il tempo supplementare di una partita che ci si è dimenticati di giocare a livello nazionale, ma ha un ruolo esecutivo in materia di pandemia delle decisioni governative alle quali è soggetta in tutto” è la replica dell’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco al presidente dell’Ordine dei farmacisti di Bari, Luigi d’Ambrosio Lettieri.

Le dosi non prenotate non verranno sprecate, sia perché tutti gli ospiti delle Rsa e Rssa saranno vaccinati, sia perché è possibile ampliare la copertura anche alle categorie inizialmente non comprese nelle linee guida per il «v-day».