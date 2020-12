“Insieme all’assessore Lopalco, Vito Montanaro, Lucia Bisceglia, Rossana Lanza siamo a lavoro affinché si possa concordare con il ministro Speranza un’ordinanza che mantenga arancioni le province di Foggia e Bat e parte dell’area Murgiana della città Metropolitana di Bari”. L’annuncio arriva dal governatore Michele Emiliano sulla sua pagina Facebook.

“Non mi tranquillizza il fatto che il sistema sanitario pugliese non sia più sotto pressione come qualche giorno fa. Non mi tranquillizza che le nostre terapie intensive e i reparti Covid siano disponibili per nuovi ricoveri. La nostra capacità ospedaliera non può essere la motivazione per abbassare la guardia sul controllo dei contagi.”