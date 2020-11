Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano è deciso a rinnovare l’ordinanza sulla scuola, che scadrà il 3 dicembre, e a mantenere lo stesso modello che consente alle famiglie degli alunni delle scuole primarie e medie di scegliere tra le lezioni in presenza e la didattica a distanza.

Domani è in programma un incontro con i vertici dell’Ufficio scolastico regionale, al momento tutto fa pensare che non verrà autorizzato il ritorno fra i banchi almeno fino a gennaio.

Per Emiliano, come ribadito più volte anche dall’assessore alla Sanità Lopalco, la scuola è uno degli aggregatori sociali più pericolosi in pandemia.

Nel vertice si discuterà delle attività di screening per docente e personale scolastico e dei trasporti. La Regione, dopo aver individuato le tratte più frequentate, avrebbe anche un piano per scaglionare l’ingresso ma un confronto con le scuole ancora non c’è stato.