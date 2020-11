L’Italia è in ginocchio, gli ospedali si riempiono con il passare delle ore e il sistema rischia di collassare. Ad alcuni baresi però sembra non importare.

C’è chi infatti non ha perso l’occasione, sfruttando la bella giornata di sole e i 20 gradi percepiti in un insolito e caldo 15 novembre, concedendosi qualche ora al mare.

La spiaggia di Pane e Pomodoro questa mattina sembra essere tornata a qualche mese fa. C’è chi gioca a calcio sulla spiaggia, chi prende il sole, chi pesca o chi va a surf.

Il lungomare di Bari è stato preso d’assalto ma segnalazioni arrivano da tutto il Barese. Anche a Giovinazzo infatti sembra essere tornati al 15 agosto, come si può ben vedere in foto.

La raccomandazione di non lasciare la propria abitazione se non per motivi strettamente necessari sembra non essere stata recepita. La Puglia è arancione, la speranza è quella di non passare al colore rosso nei prossimi giorni.

Al momento, di rosso, c’è solo l’imbarazzo e la rabbia davanti a certe scene.